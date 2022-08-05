Eroğlu’ndan VHO’ya ziyaret

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kars’ta, Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Ofisini ziyaret ederek üyelerle bir araya geldi.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası kurulduğu 1988 yılından beri ilk kez Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkan düzeyinde ziyaret edilmesi ise dikkat çekti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, İkinci Başkan Haluk Aşkaroğlu, Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, Genel Sekreter Özkan Soylu, Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Saltan ,Yönetim Kurulu Üyesi Taygun Gökdemir ile Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası üyelerinin katıldığı ziyarette veteriner hekimlik mesleği ve sektörün güncel konuları hakkında karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuldu.

Daha sonra Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu mesleğe ve meslektaşlarına yapmış olduğu katkılardan dolayı Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül’e plaket takdim etti.

Başkan Ödül de yaptıkları ziyaret ve meslek adına yapmış olduğu katkılar nedeniyle Eloğlu’na bir plaket takdim etti.