Digor Varlı köyü afet evlerinde 15 gündür su akmıyor

Kars’ta 15 gündür suları akmayan köylüler, yetkililerden yardım istedi.

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Varlı Köyü Afet Evleri’nde yaklaşık 15 gündür sular akmıyor. Suları akmayan köylüler ise ne yapacaklarını şaşırdı. Yetkilerle seslenen köylüler, temel temizlik ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirttiler.

Varlı köyü Afet Evleri sakinleri, “Sularımız akmıyor, perişan olduk. Banyo yapamıyoruz. Bırakın su içmeyi, 15 gündür bu haldeyiz. Bir damla su yok. Hayvanlar susuz, bizler susuz, banyo yok. rezil olduk” dediler.

30 hanelik Afet Evleri hiç kimse de bir damla su olmadığını ifade eden vatandaşlar, “15 gündür bu sıcakta insanlar susuz, hem de dağın tam eteğinde olmamıza rağmen su kaynaklarımız çoktur. Ama maalesef biz susuzuz, su bulamıyoruz. Kaç dilekçe verdik, kaç yetkiliye verdik. Kimse sesimizi duymuyor” diye konuştular.

Digor’a bağlı Varlı köyü Afet Evleri’nde bulunan 30 hane de 15 gündür su akmıyor. Köylüler durumu yetkililere bildirmelerine rağmen su sorunları çözülmedi.

Kars Valisi Türker Öksüz’e seslenen köylüler, Vali Öksüz,’ün su sorununu çözeceğine inanıyorlar.