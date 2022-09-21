Başkan Alibeyoğlu, “Türkiye’nin onlarca peyniri Kars Peynir Festivali’nde sergilenecek”

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu 23-24 Eylül 2022 tarihlerinde Peynir Festivali düzenleneceğini belirterek, Karslıları peynir festivaline davet etti.

Alibeyoğlu, Türkiye’nin birçok yöresinde üretilen peynirlerin Kars’ta sergileneceğini söyledi.

KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, “Bölge illerinin temel geçim kaynaklarından olan tarım ve hayvancılığın ulusal çapta tanıtımının yapılması amacıyla bölgede üretilen peynir, bal, kayısı gibi yöresel ürünlerine yönelik festival ve şenlikler geleneksel hale getiriliyor. Bu bağlamda Türkiye’nin birçok yöresinde üretilen peynirlerin sergileneceği Kars Peynir Festivali 23-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlki 2019 yılında yapılan Peynir Festivali’nin 2’incisi Kars Bedesteni çevresinde düzenlenecek” dedi.

Alibeyoğlu, “Kars Peynir Festivali’ne, Türkiye’den peynir ürünleri ile ön plana çıkmış olan illerden üreticiler davet edilecek ve aynı zamanda başta Kars olmak üzere Türkiye genelinde üretilen peynirler bu festivalde sergilenecek. Bu sayede, yöresel ürün potansiyelinin ve çeşitlerinin gelecek nesillere ulaştırılması, topluma tanıtılması ve yöresel ürün çeşitliliğine yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor. Festivalde peynir atölyesinin kurulması, çocuklara yönelik oyunlar ve kaşar yuvarlama yarışmasının düzenlenmesi gibi birbirinden renkli etkinliklerde yer alacak. Festivalin son gününde ise ses sanatçısı Yudum konser verecek” diye konuştu.

Başkan Alibeyoğlu, “Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Kars Valiliği, Serhat Kalkınma Ajansı işbirliğiyle düzenlenecek olan festivale davet edilecek sosyal medya fenomenleri ve diğer basın yayın organları vasıtasıyla ülkemizin dört bir yanından ilimize getirilen yöresel peynirlerin yanı sıra Kars Kaşar Peyniri ve Gravyerinin bilinirliği artırılacak, festival organizasyonu ile yapılacak peynir atölyesi deneyimleme çalışması ile gençlere peynir yapımı gösterilecek, yöresel peynirler ile yeni ürün üretme ve farklı tatlar oluşturma faaliyetleri gerçekleştirilecek ve böylece kültürümüzün önemli bir parçası olan peynir yapımının gençlere aktarılması noktasında bilinç oluşturulacaktır. Bu çerçevede tüm halkımızı 23-24 Eylül tarihlerde Kars Kalesi Bedesten civarında yapılacak olan peynir festivaline davet ediyorum” şeklinde konuştu.