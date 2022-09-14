Arpaçay’da bulunan Kerkenez kuşu tedavi altına alındı

Arpaçay’da duyarlı vatandaşlar tarafından güçten düşmüş bir halde bulunan Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Değirmenköprü köyünde duyarlı vatandaş uçamayan bir Kerkenez kuşu gördü. Kulun uçamadığını fark eden vatandaş kuşu alarak durumu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) Kars İl Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.

Arpaçay Değirmenköprü köyüne gelen DKMP ekipleri yaralı Kerkenez kuşunu alarak Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde getirdi. Burada yapılan ilk tedavisinde güçten düştüğü belirlen kerkenez, tedavi altına alındı. Kerkenez tedavi tamamlandıktan sonra doğal hayata bırakılacak.