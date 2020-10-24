Akyaka’da mahalle araları yollar yapılıyor

Akyaka Belediye Başkanlığı’nca mahalle ara yolları kilit parke taş yol yapılıyor.

Kars’ın Akyaka ilçesinde ana arterlerin sıcak asfalt yapılmasının ardından mahalle ve sokak bağlantı yolları da kilit parke taş yol oluyor. Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, yapılan yol çalışmalarını yerinde görerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kars’ta kış aylarına sayılı günler kala belediyelerde yol çalışmalarına hız verdi. Kar yere düşmeden önce yol yapımını tamamlamak isteyen Akyaka Belediyesi ara mahalle ve sokaklarda yol yapımına yoğunlaştı. Başkan Ergüder Toptaş, yürütülen çalışmaların kısa sürede bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Başkan Toptaş, “Akyaka’da ana arterleri sıcak asfalt olarak yaptık. Kaldırımlarımız yapıldı. Şimdi de ara yolların yapımını yapıyoruz. Kilit parke taş yol olarak başlattığımız yol çalışmalarını kar yağmadan önce tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Başkan Ergüder Toptaş, ilçe yapılan çalımlarda destekleri olan başta AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç olmak üzere İl Başkanı Adem Çalkın ve emeği geçenlere teşekkür etti.