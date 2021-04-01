KMÜ’de 7 bölüm ve programa 320 öğrenci alınacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren yüksekokullar ve meslek yüksekokullarındaki 7 yeni bölüm ve programa öğrenci alımı yapılacak.

Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile üniversite bünyesinde açılan yeni bölüm ve programlara toplam 320 öğrenci alınması onaylandı. Buna göre Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesindeki Turizm Rehberliği Programına önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde 30 öğrenci alınması uygun görülürken Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Odyometri, İş ve Uğraşı Terapisi ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programlarına 50’şer öğrenci olmak üzere toplam 150 öğrenci alınacak. Yine Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Özel Güvenlik ve Koruma Programına da 40 öğrenci alınması planlanıyor. Yükseköğretim Kurulunun kararına göre Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna da önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde ilk kez öğrenci alınacak. Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni açılan programlardan Eczane Hizmetleri Programına 50, İlk ve Acil Yardım Programına da 50 öğrenci alınması hedefleniyor.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Üniversitemizde lisans ve önlisans düzeyinde açılan yeni bölüm ve programlara öğrenci alımı yapmaktan son derece memnunuz. Üniversitemizin fiziki imkanlarının yanı sıra akademik altyapısını her geçen gün daha da sağlamlaştırarak yeni bölümler, yeni öğrenciler ve yeni araştırma alanlarıyla birlikte daha fazla sahada ülkemize katkı sunmayı hedefliyoruz. Yeni bölüm ve programların KMÜ ailesine, şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.