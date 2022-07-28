Karaman’da yeşil alan ve park çalışmaları devam ediyor

Karaman Belediyesi, il genelinde park ve yeşil alanların sayısını artırırken, mevcut parkları da yenileyerek daha kullanışlı hale getiriyor.

Yürütülen çalışmalarla ilgili olarak belediyeden yapılan açıklamada, ekipler, Gevher Hatun Mahallesinde Masal Park, Mümine Hatun Mahallesinde de yeni park yapımını sürdürürken çalışmaların bir ayağını da tren istasyonu yanında bulunan İstasyon Parkı’nda yürütüyor. Deforme olan İstasyon Parkı’nı baştan sona ele alan ekipler, yapılacak peyzaj düzenlemesiyle parkı daha modern hale getirecek. Çalışmalar çerçevesinde, yürüyüş yolları andezit taşla kaplanacak, otomatik sulama sistemi döşenecek, dekoratif aydınlatma direkleri dikilecek, süs havuzu faaliyete geçirilecek, oturma grupları ve kamelyalar değişecek, çocuk oyun alanının zemini ve yeşil alan yenilenecek. Bu arada şehre kazandırılacak iki yeni parkta birisi Mümine Hatun Mahallesinde tamamlanırken, Gevher Hatun Mahallesinde yapımına yeni başlanan Masal Park’ta da çalışmalar hızla devam ediyor. Ekipler, Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı ve Kızılay Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunan Masal Park’ta yürüyüş yolu, masal kahramanlarının figürleri ve oyun alanının kurulumunu gerçekleştiriyor. Mümine Hatun Mahallesinde 2 bin 800 metre kare alana yapılan parkın ise çocuk oyun alanı, spor aletleri, kamelyalar, çim ekimi ve ağaçlandırması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu bildirdi.