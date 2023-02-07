Karaman’da kar temizleme çalışmaları

Karaman’da kar yağışı aralıklarla devam ederken, belediye ekipleri de olumsuz bir durum yaşanmaması için gece-gündüz kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele çalışmaları için daha önceden hazırlığını yapan belediye ekipleri, 2 gündür Karaman’ı etkisi altına alan kar yağışına anında müdahale etti. Vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, gece-gündüz demeden cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizliği yapıyor. Ulaşım güzergahları ve mahalle aralarındaki sokaklarda iş makineleri ile kar küreme çalışmaları devam ederken, yollarda da buzlanmaya karşı tuzlama ve solisyon çalışması yapılıyor.