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Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına Teğmen Yücel atandı

YENİCE İLÇE JANDARMA KOMUTANI OLARAK AĞUSTOS AYINDA GÖREVE BAŞLAYAN JANDARMA YÜZBAŞI HASAN ARIKAN’IN KARABÜK MERKEZE ALINMASIYLA BOŞALAN YENİCE İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA YENİ BİR ATAMA YAPILDI.

KARABÜK 25.09.2020, 10:22
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Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına Teğmen Yücel atandı

Yenice İlçe Jandarma Komutanı olarak Ağustos ayında göreve başlayan Jandarma Yüzbaşı Hasan Arıkan’ın Karabük Merkeze alınmasıyla boşalan Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına yeni bir atama yapıldı.

Son yapılan atamalarla Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına Jandarma Teğmen Kenan Yücel atandı.

Karabük Merkeze alınan başlayan Jandarma Yüzbaşı Hasan Arıkan ilçedeki görevinden ayrılırken , yeni Komutan Teğmen Kenan Yücel ilçedeki görevine başladı.

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