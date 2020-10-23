banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
Ara tatilde eğitim olacak mı?
Ara tatilde eğitim olacak mı?
İş yerinde
İş yerinde "tükenmişlik sendromu" sahte mi gerçek mi?
George Floyd'u öldüren polisin 3. derece cinayet suçlaması düşürüldü
George Floyd'u öldüren polisin 3. derece cinayet suçlaması düşürüldü

Vali Gürel’den okul ziyareti

KARABÜK VALİSİ FUAT GÜREL, MEVLANA İMAM HATİP ORTAOKULUNU ZİYARET ETTİ.

KARABÜK 23.10.2020, 13:58
2
Vali Gürel’den okul ziyareti

Karabük Valisi Fuat Gürel, Mevlana İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

5 Ekim itibariyle seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime başlayan 8. sınıf öğrencileri ile bir araya gelen Vali Gürel, öğrencilerle sohbet etti.

Gelecek hedefleri konusunda bir süre sohbet ederek maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunan Vali Gürel, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek kitap hediye etti.

Ziyarette Vali Fuat Gürel’e, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş eşlik etti.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
açık
banner378
Namaz Vakti 23 Ekim 2020
İmsak 05:53
Güneş 07:18
Öğle 12:53
İkindi 15:50
Akşam 18:19
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 6 14
2. İstanbulspor 6 13
3. Ankara Keçiörengücü 6 13
4. Altınordu 6 12
5. Adana Demirspor 6 11
6. Samsunspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
10. Bursaspor 6 7
11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 6 4
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3