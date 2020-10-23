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Vali Gürel’den okul ziyareti
KARABÜK VALİSİ FUAT GÜREL, MEVLANA İMAM HATİP ORTAOKULUNU ZİYARET ETTİ.
KARABÜK 23.10.2020, 13:58
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Karabük Valisi Fuat Gürel, Mevlana İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.
5 Ekim itibariyle seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime başlayan 8. sınıf öğrencileri ile bir araya gelen Vali Gürel, öğrencilerle sohbet etti.
Gelecek hedefleri konusunda bir süre sohbet ederek maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunan Vali Gürel, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek kitap hediye etti.
Ziyarette Vali Fuat Gürel’e, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş eşlik etti.
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