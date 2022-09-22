Türk Kızılay’ından hastaneye giysi bağışı

Türk Kızılay Karabük Şubesi, 4 yıldır devam ettirdiği ’Kardeş Payı Projesi’ işbirliği protokolü çerçevesinde Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine giysi bağışında bulundu.

Türk Kızılay Karabük Şubesi ile Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında imzalanan ’Kardeş Payı Projesi’ işbirliği protokolü çerçevesinde 4 yıldır kıyafet yardımı yapılıyor.

Karabük Şube Başkanı Av. Cemalettin Yavaşçı, Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Nihat Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Başhekim Yılmaz’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Başkan Yavaşçı, proje ile ilgili, “Hastaneye acil giriş yapan ve ameliyata alınması gereken hastalar, değişik sebeplerle özellikle eşofman veya pijama takımı gibi kıyafetlere veya terlik, bez gibi malzemelere ihtiyaç duymakta, yine hastanede yatmakta olan veya gözetim altında tutulan çocukların oyuncak ihtiyacı olmaktaydı. Bu ihtiyaçların teminine eski başkanımız Özcan Büyükgenç zamanında başlanmıştı. Projemiz 4 yıldır olduğu gibi, bugün de eksikliklerin giderilmesi suretiyle devam etmektedir. Bu proje çerçevesinde ihtiyaç sahibi hastalarımızın ihtiyaçlarını Türk Kızılay Karabük İl Merkezi olarak biz karşılamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başhekim Doç. Dr. Nihat Yılmaz da proje ile ihtiyaçların karşılanması konusunda desteğini esirgemeyen herkese teşekkür etti.