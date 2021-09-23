Safranbolu’da psikososyal destek eğitimi toplantısı

Safranbolu’da rehberlik öğretmenlerinin katılımı ile psikososyal destek toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, pandemi döneminde öğrencilere rehberlik yapmanın önemi, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetişmelerine imkan sağlanması, öğrencilerin kitap okuma kültürü edinmelerine yönelik çalışmalar yapılması, geleceğin meslekleri konusunda gerekli rehberliğin yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Sosyal medyanın doğru kullanılması ile ilgili farkındalığın yerleştirilmesi, öğrencilerin milli uzay hamlesi, yapay zeka ve benzeri teknolojik konulara ilgilerinin çekilerek geleceğe birikimli ve donanımlı hazırlanmalarının sağlanması gibi konu başlıkları üzerinde durarak okullarımızın rehberlik servislerinin öğrencilerimizin yetiştirilmelerinde çok önemli sorumlulukları bulunduğunu hatırlatan Gümüş, "Ayrıca salgınlar çocukları ve gençleri doğrudan veya dolaylı etkileyebilir. Hastalanmanın ötesinde, birçok çocuğun ve gencin sosyal, duygusal ve zihinsel sağlığı salgından etkilenebilir. Çocuklar ve gençler sağlıksız yeme veya uyku alışkanlıkları, aktivite düzeyinde değişiklikler veya diğer riskli davranışlar, dikkat ve konsantrasyon güçlüğü sergileyebilirler" dedi.

Psikososyal müdahaleler ve eğitimlerin bireylerin daha da güçlenmesini destekleyeceğini aktaran Gümüş, eğitim sayesinde çocuklar ve gençlerin psikolojik saglamlılık ve uyum sureclerini destekleyici ilişkileri arttırdığını, bireylerin psikolojik saglamlılık konusunda yapılacak faaliyetlerde ekip ilişkilerinin, iletişim becerilerinin etkin sağlanması ve bireylerin ihtiyaç duyduğu psikososyal desteğin sağlanması için planlama ve hazırlığın önemli olduğunu belirtti.

Gümüş, eğitim öğretim sürecindeki özverili çalışmaları ve öğrencilere verdikleri desteklerden dolayı rehber öğretmenlere teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.