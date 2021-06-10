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Safranbolu Çocuk Meclisi ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile adımları atılan Safranbolu Çocuk Meclisi 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 16.00’da tanışma toplantısı ile bir araya geliyor.

KARABÜK 10.06.2021, 12:32
Safranbolu Çocuk Meclisi ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile adımları atılan Safranbolu Çocuk Meclisi 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 16.00’da tanışma toplantısı ile bir araya geliyor.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi Büyük Salon’da yapılacak ilk toplantıda Çocuk Meclisi’nin içeriği hakkında bilgi verilecek ve birbirleri ile tanışma fırsatı bulacaklar.

Safranbolu’da yaşayan çocukların geleceklerine güvenle bakabilmeleri için demokratik olarak seslerini duyurabilecekleri, cinsiyet, dil, din, ırk, kültür, sınıf, düşünce farkı gözetmeksizin temsil edilecekleri meclisin toplantısına Başkan Elif Köse’de katılacak.
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