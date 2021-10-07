Rektör Polat, Diş hekimliği öğrencileri ile bir araya geldi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat Karabük Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi’ne ziyarette bulundu.

Rektör Polat burada teorik eğitimlerini tamamlayarak uygulama eğitimine devam eden Diş Hekimliği Bölümü öğrencileriyle de bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İsmail Kara ve Ağız Diş Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi tarafından karşılanan Rektör Prof. Dr. Refik Polat’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Özdemir eşlik etti. Rektör Polat ve beraberindeki heyet ilk olarak kliniklerde yapılan çalışmalar ve kliniklere ilişkin bilgi alarak bu sene diş hastanesinde 4. sınıf olarak eğitim gören 46 Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisiyle bir araya geldi. Geleceğin diş hekimleri ve akademisyenleri ile sohbet eden Rektör Polat, öğrencilere başarılar dileyerek ayaküstü sohbet etti.

Klinik ziyaretlerinin ardından Rektör Prof. Dr. Refik Polat yeni dönemde Diş Hekimliği Fakültesi ile Ağız ve Diş Hastanesinin ortak çabalar neticesinde afiliasyon olduğunu belirterek, “Türkiye’de afile olan çok az Diş Hastanesinden biri de Karabük’te yer alıyor. Karabük için bu önemli bir adımdı. Öğrencilerimiz bu yıl dördüncü sınıfa geçti. Burada eğitimlerine devam ediyorlar. İnşallah eğitimleri için çok önemli olan bu aşamayı hastanemizde tamamlayacaklar ve ülkemize faydalı birer diş hekimi olarak hayatlarını sürdürecekler. Öğrencilerimizin ve Hocalarımızın burada görev almasından oldukça mutluyuz. Bu konuda emeği olan Başhekimimize ve İl Sağlık Müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.