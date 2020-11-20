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Keltepe Kayak Merkezi yeniden ihaleye çıkıyor

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve geçtiğimiz ay ihalesi yapılan ve ihaleyi kazanan firmanın sözleşmeyi imzalamadığı Keltepe Kayak Merkezi Tesisleri’nin, yeniden kiralama ihalesi yapılacağı bildirildi.

KARABÜK 20.11.2020, 14:36
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Keltepe Kayak Merkezi yeniden ihaleye çıkıyor
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Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve geçtiğimiz ay ihalesi yapılan ve ihaleyi kazanan firmanın sözleşmeyi imzalamadığı Keltepe Kayak Merkezi Tesisleri’nin, yeniden kiralama ihalesi yapılacağı bildirildi.

Merkeze bağlı Karaağaç Köyü Mevkisi’nde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait Keltepe Kayak Merkezi alt ve üst günübirlik tesisleri kafeterya, mutfak, kayak malzemeleri kiralama işletmesi için bir yıl süreyle açık teklif usulü (açık arttırma) ile kiraya verilmek üzere ihale edileceği belirtildi.

Keltepe Kayak Merkezi Alt ve Üst Günübirlik kafeterya-mutfak, kayak malzemeleri kiralama işletmesi kiralama ihalesi İhale Komisyonu marifeti ile 04 Aralık 2020 Cuma günü saat 11.00’de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İdari Binası’nda yapılacak.

Kiralama ihalesinin yıllık toplam muhammen kira bedelinin yüzde 5 çeşitli paylar, yüzde 18 KDV, damga vergisi, sözleşme pulu bedeli ve yüzde 6 kati teminat hariç 90 bin TL olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz ay ihaleye çıkan ve ihaleyi kazanan firmanın sözleşme imzalamadığından tesisin yeniden kiralama ihalesine çıktığı öğrenildi.
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