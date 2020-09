KBÜ’de IEACES2020 Sempozyumu başlıyor

Karabük Üniversitesi’nde 23-25 Eylül tarihlerinde "The 2nd International Symposium of Engineering Applications on Civil Engineering and Earth Sciences 2020 (IEACES2020) Sempozyumu” düzenlenecek.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak olan sempozyum çevrimiçi(online) gerçekleştirilecek. 23-25 Eylül tarihlerinde yapılacak olan The 2nd International Symposium of Engineering Applications on Civil Engineering and Earth Sciences 2020 Sempozyumu’na konuşmacı olarak davet edilen İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyelerinden 22. ve 26. Dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı “Olası İstanbul Depremine Yönelik Yeni Arazi Kullanım Kararları ve Ulaştırma Sistemleri Değerlendirmesi” konulu bir konuşma yapacak.

Sempozyumda, İnşaat Mühendisliği ve Yer Bilimleri ile ilgili mühendislik uygulamaları alanında en son gelişmeleri ve araştırmaları paylaşmak üzere bilim insanları, araştırmacılar ve uzmanlar bir araya gelecek.

Tüm katılımcılara yeni fikir alışverişinde bulunma fırsatı sağlayacak sempozyumda; Geoteknik Mühendisliği, Deprem Mühendisliği, Yapı Mühendisliği, Mühendislik Jeolojisi, Tektonik ve Yapısal Jeoloji, Yapı Malzemeleri, Ulaştırma Sistemleri ve Mühendisliği, Su Kaynakları Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Afet Azaltma ve Önleme, Jeotermal Enerji, Jeomorfoloji, Jeokimya, Mineraloji, Petroloji ve Volkanoloji, Kentsel Planlama gibi konular ele alınacak

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Sempozyum Başkanı ve KBÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İnan Keskin, sempozyumda bir çok disiplini kapsayan seçkin araştırmaların sunulacağını ifade ederek, “2.sini düzenleyeceğimiz IEACES2020 sempozyumumuzda maalesef bu yıl fiziksel olarak üniversitemiz güzide kampüsünde sempzoyumu gerçekleştiremeyecek olmamızın üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak dileyen herkes web sayfamızda yayınlanan bağlantılardan sempozyumumuzu takip edebilecek. Sempozyumumuz 23 Eylül Çarşamba günü saat 10:00’da açılış konuşmasıyla başlayacak. İlgilenen herkesi davet etmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.