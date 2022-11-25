Kaymakam Yandımata vatandaşlarla buluştu

Yenice’nin ilk kadın Kaymakamı olan Gizem Yandımata beraberinde kurum amirleri ile birlikte ilçeye bağlı köyleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Yenice Kaymakamı Yandımata, bu çerçevede ilçeye bağlı Şenköy, Çamlıköy ve Esenköy’e gitti. Köyün genel durumu hakkında muhtarlardan bilgi alan Yandımata, vatandaşlarla da sohbet ederek sorunları ve talepleri dinledi.

Güler yüzü ve cana yakın davranışlarıyla köylerde vatandaşın gönlünde taht kuran Kaymakam Yandımata, kaymakamlık kapılarının ardına kadar vatandaşlara açık olduğunu her türlü sorun ve taleplerini kendisine iletmelerini istedi.