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Kardemir ulaştırma ve haberleşme şurasında yerini aldı

1945 yılından beri, belirli aralıklarla düzenlenen “Ulaştırma ve Haberleşme Şurası” bu yıl Atatürk Havalimanında düzenlendi. 12.’si düzenlenen şura ve fuar etkinliğinde KARDEMİR standı büyük ilgi gördü.

KARABÜK 11.10.2021, 12:23
Kardemir ulaştırma ve haberleşme şurasında yerini aldı

1945 yılından beri, belirli aralıklarla düzenlenen “Ulaştırma ve Haberleşme Şurası” bu yıl Atatürk Havalimanında düzenlendi. 12.’si düzenlenen şura ve fuar etkinliğinde KARDEMİR standı büyük ilgi gördü.

Türkiye’nin ilk ve tek demiryolu rayı ve tekerleği üreticisi konumunda olan KARDEMİR’den şura ile ilgili yapılan açıklamada “Lojistik, Mobilite ve Dijitaleşme” teması ile bir araya gelen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda ulusal ve uluslararası alanda firma ve misafirlerini standında ağırladı. T.C. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlik süresince, özellikle raylı ulaşımlar sektöründen birçok kamu ve özel şirket ile temaslar kuruldu” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, şurada kurulan standa ziyaretler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, T.C. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı n Adil Karaismailoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Metin Akbaş şirketin raylı ulaşımlar alanındaki son çalışmaları ve çelik üretimi hakkında detaylı bilgiler aldı. Etkinliğin son gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel oturumunda da yer alan şirketimiz, ülkemizin ulaştırma ve haberleşme alanındaki yeni yatırımları ve gelişmeleri hakkında bilgi sahibi oldu” denildi.

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