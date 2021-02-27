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Karabük’te karantinadaki apartmana VEFA’dan yardım
Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan apartman sakinlerinin ihtiyaçları Karabük Valiliği’ne bağlı ekipler tarafından karşılandı.
KARABÜK 27.02.2021, 19:31
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Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan apartman sakinlerinin ihtiyaçları Karabük Valiliği’ne bağlı ekipler tarafından karşılandı.
Karabük Valiliği’nin resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada,75. Yıl Mahallesi’nde karantinaya alınan apartmandaki vatandaşların temel ihtiyaçlarının, Valiliğe bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandığı ifade edildi."Korona virüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir" ifadesinin yer aldığı açıklamada ekipler tarafından apartman sakinlerine bilgilendirmelerin yapıldığı aktarıldı.