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Karabük’te Gaziler Günü törenle kutlandı

Karabük’te, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.

KARABÜK 19.09.2021, 13:49
Karabük’te Gaziler Günü törenle kutlandı

Karabük’te, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.

Kent Meydanı’nda düzenlenen törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Sabri Özer ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan törende Karabük belediyesi bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı “19 Eylül Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında Türk kahramanlığının taçlandığı bir gündür” dedi.

Konuşmanın ardından tören sona erdi.

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