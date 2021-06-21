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Karabük’te 56 bin kişinin aşılaması tamamlandı

Karabük’te bu zamana kadar 95 bin 63 birinci doz, 56 bin 73 ikinci doz olmak üzere toplam 151 bin 136 doz aşı uygulandı. Böylece kentte 56 bin 73 kişinin aşılama süreci tamamlanmış oldu.

KARABÜK 21.06.2021, 15:19
Karabük’te 56 bin kişinin aşılaması tamamlandı

Karabük’te bu zamana kadar 95 bin 63 birinci doz, 56 bin 73 ikinci doz olmak üzere toplam 151 bin 136 doz aşı uygulandı. Böylece kentte 56 bin 73 kişinin aşılama süreci tamamlanmış oldu.

Vaka sayılarının hızla düşmeye başladığı Türkiye’de aşılama faaliyetleri de ara verilmeden devam ediyor. Art arda gelen aşılama rekorlarının ardından Karabük’te korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında toplam 151 bin 136 kişi aşılandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde 42 milyon 408 bin 616 kişi aşılanırken, bunların 27 milyon 931 bin 924’ü ilk doz, 14 milyon 476 bin 692’si ikinci doz aşı oldu.

243 bin 614 nüfusa sahip Karabük’te ise 56 bin 73 kişinin ikinci doz aşılaması tamamlanırken, 95 bin 63 kişininde ilk doz aşılması yapıldı.
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