Karabük TSO “Zamanda Yolculuk Rotaları” projesini başlatacak

Karabük TSO’nun, BAKKA 2022 Yılı Turizme Yönelik Destek Programı’na başvurusunu yaptığı “Antik Dönemden Cumhuriyete: Zamanda Yolculuk Rotaları” projesi destek almaya hak kazandı.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), ihracatın önemli bir kolu olan “Hizmet İhracatı” çerçevesindeki turizm sektörü için kolları sıvadı.

Hizmet ihracatının en önemli kalemi sayılan turizm konusunda yeni bir açılım öngören Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, 1954 yılında kurulan Karabük TSO’nun, çelikle yükselmiş kentin ağır sanayisinde büyük görevler üstlenmesi ile birlikte diğer yandan Karabük’ün yalnız ağır sanayiyle değil, sahip olduğu muazzam doğal, kültürel ve tarihsel değerleriyle de yükselmesine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bacasız sanayi turizm bizim için hayati önem taşıyan ihracatın hizmet kısmında en değerli konumda olduğunu belirten Mescier, “Dünyanın izlediği arkeolojik çalışmalarıyla Eskipazar’dan başlayacak rota gözbebeğimiz Safranbolu’ya ve can damarımız ağır sanayinin mirası olan endüstriyel mimari yapılarımıza uzanacak ve diğer iki komşu ilimizle birleşecek. Tüm ilçelerimizin kronolojiye uygun, tarihimizdeki bağlamını vurgulayan ziyaret edilebilir noktalarının rotalandırılmasını sağlayacağız. Bu çalışmanın uzun vadeli sonucu olarak hizmet sektörü istihdamında ve girişimcilikte artış, ekonomik yeni bir girdi bekliyoruz ve Karabük’ü ülkeye ve dünyaya yeni bir pencereden daha da kuvvetli tanıtma şansı bulacağımıza inanıyorum” dedi.

Karabük’ün tüm ilçelerini kapsayacak

Proje ortaklarının Karabük Üniversitesi ve Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği’nin olduğu “Zamanda Yolculuk Rotaları” projesi Karabük ilinin zengin tarihini gösteren önemli destinasyonları Zonguldak ve Bartın’daki değerli diğer destinasyonlarla kronolojik bir düzende birbirine bağlamaya amaçlıyor. Eskipazar Hadrianapolis’ten Soğanlı Vadisi’ne ve Ovacık Kaya Mezarlarına, Safranbolu’daki Osmanlı izlerinden Karabük merkezindeki erken cumhuriyet yapılarını barındıran Yenişehir’e uzanacak ana rota tren, otobüs ve araçla ulaşılabilir diğer destinasyonlara uzanacak.

Projede Karabük, Zonguldak ve Bartın destinasyonlarıyla birleşecek. Güzelcehisar’ın, varagellerin, Maden Müzesi’nin, kayıkhanelerin de içine katılacağı ana rotanın yanı sıra yan rotalar da yer alacak. Eflani ve Yenice’deki jeolojik, arkeolojik ve doğal öneme sahip noktalar da kısa yan rotalarla ana rotaya dâhil alternatifler oluşturacak. Böylece doğasever-maceracı turistler farklı yan rotaları deneyimlerken bilim, kültür, tarih, sanatla ilgilenen turistler başka yan rotalara ayrılabilecek.

Zaman Yolcusu Pasaportu ve Dijital Rotalama

Bisiklet ve yürüyüş rotalarından oluşacak diğer yan rotalarla birlikte aynı tema içinde farklı deneyimlerin yaşanacağı “Antik Dönemden Cumhuriyete: Zamanda Yolculuk Rotaları” hazır hale geldiğinde projenin sürdürülebilirliği çerçevesinde “Zaman Yolcusu Pasaportu” adıyla içinde rotaları barındıran bir ‘gezgin pasaportu’ basılması ve belli destinasyonlarda damgalanması planlanıyor. Tüm damgalara sahip olarak turunu tamamlayanlar ise bazı sürprizlerle karşılaşacak. Ayrıca teknolojiyi kullanmayı tercih eden turistler için dijital rotalandırma da yapılacak. Rota için farklı tur programları hazırlanması için proje ortaklarıyla işbirliği yapılacak.