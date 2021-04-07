Emniyetten sürücülere kolonya ve çikolata ikramı

Yenice Emniyet Amirliği ekipleri, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında uygulama yaptı.

Polis ekipleri Yenice-Zonguldak yolu üzerinde bulunan noktada uygulama yaparak hem Polis Haftası’nı sürücülerle birlikte kutladılar hem de korona virüse karşı vatandaşları uyardılar. Uygulama noktasında araçları durdurarak araç içerisinde maske takımı, sosyal mesafenin korunması için sürücülere ve araçlarda yolculuk edenleri uyaran ekipler, emniyet kemeri takmaları, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarıda bulundular. Ekipler, Türk Polis Teşkilatı’nın 176.yılı dolayısıyla da sürücülere ve araçta bulunanlara kolonya ve çikolata ikram etti.

Sürücüler de polis ekiplerine teşekkür ederek, Polis Haftalarını kutladılar ve kolaylıklar dilediler.