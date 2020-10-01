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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

CAMİLER VE DİN GÖREVLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA KARABÜK İL MÜFTÜSÜ İLYAS YILMAZTÜRK, MÜFTÜ YARDIMCILARI İLE BİRLİKTE KARABÜK VALİSİ FUAT GÜREL’İ ZİYARET ETTİ.

KARABÜK 01.10.2020, 12:47
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Camiler ve Din Görevleri Haftası dolayısıyla Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Müftü Yardımcıları ile birlikte Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaret etti.

Ziyarette İl Müftüsü Yılmaztürk, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın bu yıl ki temasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Cami ve İlim” olarak belirlendiğini ifade ederek, hafta münasebetiyle yapılacak etkinlikler hakkında Vali Gürel’e bilgiler vererek günün anısına kitap hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gürel, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk nezdinde tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik etti.

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