Türkoğlu’nda yollar yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Türkoğlu ilçesi Bayramgazi ve Tahtalıdedeler mahalle yollarında 17 kilometrelik bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Bayramgazi Mahallesi ve civar mahalleleri ilçe merkezine bağlayan toplamda 9 kilometrelik deforme olmuş arterde sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiriyor. Yine ekipler Tahtalıdedeler ve Kuyumcular mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan toplamda 7,5 kilometre uzunluğundaki arterde tamamlanan filler serme sıkıştırma uygulamasının ardından sathi kaplama çalışması gerçekleştirecek.