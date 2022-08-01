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Kahramanmaraş’ta ikamet yangını korkuttu

Kahramanmaraş’ta bir aparman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KAHRAMANMARAŞ 01.08.2022, 21:36
Kahramanmaraş’ta ikamet yangını korkuttu

Kahramanmaraş’ta bir aparman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesindeki bir apartmanın en üst katında çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan dairenin dumanları çevredeki vatandaşlara zor anlar yaşatırken, 3 itfaiye aracı ve 15 itfaiye erinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

Yangın anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangında ikamette maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.

Polis ekipleri soruşturma başlattı.

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