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Kahramanmaraş’ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Kahramanmaraş’ta Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi yaklaşık 225 aileye gıda paketi dağıtıldı.

KAHRAMANMARAŞ 15.04.2021, 14:34
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Kahramanmaraş’ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Kahramanmaraş’ta Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi yaklaşık 225 aileye gıda paketi dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Dulkadiroğlu Şubesi vakıf görevlilerince yapılan yardım çalışması ilçeye bağlı Bertiz bölgesine düzenlendi. Vakıf görevlileri tarafından hazırlanan gıda paketleri ve alışveriş hediye çekleri kırsal kesimdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, “Ramazan öncesinden araştırılıp tespiti yapılan 150 aileye ramazan paketi ve 75 aileye de 150 liralık hediye çeki ulaştırıldı. Hayırsever vatandaşlar ve vakıf bünyesine sağlanan destekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.
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