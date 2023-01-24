Kahramanmaraş’ta ’Altın Külah Ödülleri’ sahiplerini bulacak

Kahramanmaraş’ta 10 Şubat tarihinde düzenlenmesi planlanan ‘Altın Külah Ödülleri’ gecesinde 46 farklı dalda ödüllerin sahiplerine verileceği belirtildi.

Kahramanmaraş’ta siyaset, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlar arasından belirlenecek kişilere verilecek olan ödül gecesi öncesi jüriler belirlendi. Altın ve pamuğun harmanlanıp dondurma külahı figürüne dönüştürülen ödül ile Kahramanmaraş’ın önemli üç ürününün sergilenmiş olacağı belirtildi. Kentin dondurma, tekstil ve kuyumculuk sektörlerinden esinlenerek hazırlanan projenin sorumlusu ve Kahraman TV imtiyaz sahibi gazeteci İlker Apaydın, ödül gecesi öncesi jüri üyeleri ile istişare toplantısı düzenledi.

Alpedo Dondurma Kervanhan Gastromi tesisinde düzenlenen toplantıda jüri üyelerine gece hakkında bilgi veren Apaydın, “Kahramanmaraş’ta Altın Külah Ödülleri’ni geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz” dedi.

Apaydın, “Bugün bir istişare toplantısı yaptık ve bu ödül töreni ile ilgili kentimizde bir kamuoyu oluştu. Özellikle mail üzerinden vatandaşlarımız 21-31 Ocak tarihleri arasında gastronomi coğrafi işaretli ürünlerini oylamaya başladılar. Şuana kadar 4 bine aşkın kullanıcı oy kullandı. Heyecanımız çok yüksek Altın Külah Ödülleri’ni 10 Şubat tarihinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bizler de Kahraman TV olarak sorumluluk aldık. Ödül gecesi çerçevesinde bizlere maddi ve manevi destek sunan herkese çok teşekkür ederiz. Şehrin tanıtımı noktasında bir proje olduğu için tabular yıkılıyor ve Altın Külah denince akla Kahramanmaraş’ın gelmesini istiyoruz” dedi.