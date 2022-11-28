Elbistan’da kaçak telefonlar ele geçirildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin bir işyeri ve araçta yaptığı aramada piyasa değeri 70 bin lira olan 10 adet kaçak cep telefonu ile emtia ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, M.A. ve A.A. adlı şahısların işyerinde ve araçlarında arama yaptı. Arama sonucunda 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile çeşitli markalara ait faturasız emtia ele geçirildi. Polis cihazlara el koyarken iki şahıs hakkında yasal işlem yaptı.

Ele geçirilen gümrük kaçağı telefon ve emtianın piyasa değerinin 70 bin lira olduğu belirtildi.