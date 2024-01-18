İzmit Belediyesi Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde, kadınların yeteneklerini keşfetmesi amacıyla başlatılan Yaratıcı Yazarlık Atölyesini başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları teslim edildi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Yaratıcı Yazarlık Atölyesi meyvelerini topluyor

İzmit Belediyesi, kadınların sanatsal anlamda da var olması adına çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde kadınların yeteneklerini keşfetmeleri ve yaratıcı yazma tekniklerini öğrenmeleri amacıyla başlatılan Yaratıcı Yazarlık Atölyesi tamamlandı.

Bu süreçte KOÜ Öğretim Görevlisi Dr. Ece Onural ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gönül Balkır tarafından 19 kadına yazarlık eğitimi verildi.

Yaratıcı Yazarlık Atölyesini başarı ile tamamlayan kadınlara sertifikaları Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde takdim edildi. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu’nun da katıldığı sertifika programında kursiyerler böyle bir çalışmaya öncü olduğu için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti. Atölye kapsamında eğitim alan kursiyerlerin yazdığı öyküler ise kitap haline getirilecek.

KİTABIN TANITIMI 8 MART KADINLAR GÜNÜ’NDE

Sertifika töreni esnasında programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, “Bu projeyi duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Daha öncede kadın tiyatrosu sahneleyip çok olumlu tepkiler almıştık. Kadınlarımızın sosyal hayatta varlıklarını hissettirmelerinden çok etkilenmiştik. Kadınların hayata ve kendilerine dair mutlaka söyleyecekleri vardır. Yaratıcı Yazarlık Atölyesi de tam olarak bununla ilgili. Bu atölyeden çıkan kitabın tanıtımı ise 8 Mart Kadınlar Günü’nde gerçekleşecek” dedi.