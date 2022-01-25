Yeni Şakran’da sömestir coşkusu

Öğrencilerin yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Aliağa Gençlik Merkezi’nde ücretsiz sinema gösterimleriyle başlayan Aliağa’da Sömestir Coşkusu, Yeni Şakran Mahallesi’nde gerçekleştirilen müzikal çocuk tiyatrosu ve eğlenceli aktivitelerle devam etti.

Aliağa Belediyesi tarafından, kentteki çocuklara sömestir hediyesi olarak hazırlanan kültür sanat etkinlikleri, Yeni Şakran Mahallesi’nde devam etti. Etkinlikler kapsamında sahnelenen ‘Aladdin’in Sihirli Lambası’ isimli müzikal oyun, çocuklara keyifli ve eğitici bilgiler sunarken, tiyatro sonrası gerçekleştirilen sihirbaz gösterisi çocukların neşesini ikiye katladı.

Çocuklara eğlenceli anlar yaşatan tiyatro ve sihirbaz gösterimleri; 25 Ocak Salı günü Helvacı Düğün Salonu’nda ‘Aladdin’in Sihirli Lambası’, 26 Ocak Çarşamba günü Yeni Mahalle Düğün Salonu’nda ‘Aladdin’in Sihirli Lambası’ 27 Ocak Perşembe günü Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde ‘Troller’, 28 Ocak Cuma günü Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde ‘Şirinler Gargamele Karşı’ isimli oyunlarla devam edecek. Tüm oyunlar 11.00-14.00 ve 16.00 seanslarında küçük izleyicisinin karşında olacak.

Aliağa Gençlik Merkezi Sinema Salonu’nda 21 Ocak 2022 Cuma günü başlayan ücretsiz sinema şöleni, 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler sinema keyfini iki hafta boyunca her gün 10.30-21.00 saatleri arasında gösterime sunulacak; Masal Zamanı “Melez Prenses”, Aslan Hürkuş Kayıp Elmas (Animasyon) ve Kesişme “İyi ki Varsın Eren” isimli filmlerle yaşayacak.