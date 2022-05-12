banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İzmir’de suya yüzde 15 zam
İzmir’de suya yüzde 15 zam
İçi güzel dışı zehir! İskorpit balığı 150 liradan tezgahlarda yerini aldı...
İçi güzel dışı zehir! İskorpit balığı 150 liradan tezgahlarda yerini aldı...
Muharrem İnce:
Muharrem İnce: "Ana muhalefetin kafası karışık"

Yaşar Üniversitesinin 21. yaş gururu

Yaşar Üniversitesinin 21’inci kuruluş yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Yaşar Üniversitesinin kuruluşundan bu yana bilimsel, kültürel ve sportif alanlarda birçok başarıya imza atıp binlerce mezun verdiğini belirten Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Bu başarının temelini oluşturan Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar’a yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

İZMİR 12.05.2022, 10:24
Yaşar Üniversitesinin 21. yaş gururu

Yaşar Üniversitesinin 21’inci kuruluş yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Yaşar Üniversitesinin kuruluşundan bu yana bilimsel, kültürel ve sportif alanlarda birçok başarıya imza atıp binlerce mezun verdiğini belirten Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Bu başarının temelini oluşturan Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar’a yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Yaşar Üniversitesinin 21’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Selçuk Yaşar Kampüsünde tören düzenlendi. Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, üniversite olarak sorumluluklarının bilinciyle nicel anlamda büyümeye değil, niteliksel gelişmeye ve ilerlemeye önem verdiklerini, sürdürülebilir kalkınma için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Ahmet Yiğitbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2015 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzaladık. Bu doğrultuda, insan hakları, çevrenin korunması ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlara çözümün paydaşı olmaktan onur duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde, İngiltere merkezli Times Higher Education tarafından dünyadaki üniversitelerin, toplumsal, çevresel ve sosyal gelişme üzerindeki etkilerinin ölçüldüğü ‘Üniversitelerin Etki Sıralaması 2022’ başlıklı rapor yayınlandı. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alan üniversite etki sıralamasına, 106 ülkeden bin 406 kurum dahil edildi. Kurumsal çalışmalarımızın karşılığı olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması ve hedefler için ortaklıklar kategorilerinde listede yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

"21 yılda beraber başardığımız her şey geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor"

Küresel ilkeleri benimsemenin yanı sıra çevresel yönetim, ekonomik büyüme ve sosyal gelişim alanlarında bir çok proje geliştirmeye devam ettiklerini de vurgulayan Ahmet Yiğitbaşı, "Yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesi, akademik çıktıların ekonomiye ve topluma değer sağlaması için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik kavramının bir diğer unsuru olan sosyal gelişim ile istihdam oluşturma ve beceri geliştirme konularına eğiliyoruz. Bu çerçevede, duyarlı bireyler yetiştirmeye ve bu konularda ortak bir bilinç ve kültür oluşturmaya odaklandık. 21 yılda beraber başardığımız her şey geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor" dedi.

"Değerlerimiz doğrultusunda büyümeyi ve gelişmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer de, üniversitelerin dinamik yapıları gereği, sürekli gelişerek ve dönüşerek var olduklarını belirterek şunları vurguladı:

“Üniversitemizde, gündemdeki gelişmelere ve dönüşümlere hizmet eden önemli çalışmalar yürütüyoruz. 21 yıla pek çok başarı sığdırdık, her akademik yıl aramıza yeni katılan aydınlık beyinlerle büyüdük. Diploma eki ve AKTS etiketleri, CEA, MÜDEK ve İLEDAK akreditasyonları, Erasmus başarı öyküsü ve engelsiz kampüs ödülleri, spor takımlarımızın başarıları, kalite çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri bu kilometre taşlarından birkaçı.”

Rektör Prof. Dr. Dinçer, “Hemen hemen tüm birimlerimizin akreditasyon ile ilgili çalışmaları sürüyor. Üniversitenin kalite sistemlerine ilişkin faaliyetlerini tasarlamak, yürütülmesine destek vermek ve izlemek amaçlarıyla Yaşar Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü kuruldu. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı sorunlara dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak, proje ve bilimsel faaliyetler yoluyla iş birlikleri geliştirmek amaçlarıyla 2020 yılı sonunda heyecanla kurduğumuz Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜKAM) üniversitemizin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin duruşunu güçlendirmekte. 21 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da yolumuza ilk günkü heyecanımızla, artan özgüvenimizle devam edeceğiz. Değerlerimiz doğrultusunda büyümeyi ve gelişmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

Törende ayrıca; ‘Bilim, Birlik, Başarı’ ödülleri çerçevesinde başarılı idari birimler, temsiliyet başarısı, eğitimde başarı, başarılı araştırmacı ve akademik onur ödülleri verildi. Yaşar Üniversitesinde yürüttüğü akademik ve idari görevler, lisansüstü tez yürütücülüğü ile yetiştirdiği öğrenciler, yaptığı yayınlar ve çalışmalarla bilim dünyasına sağladığı katkılarından dolayı Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Ertep’e “Akademik Onur Ödülü” verildi. Ertep’e ödülünü, Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer verdi.

Törene ayrıca; Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güvençer, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri Prof. Dr. Atila Sezgin, Dr. Mehmet Aktaş, Avukat Özer Kırca ile akademisyenler, çalışanlar ve öğrenciler katıldı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 12 Mayıs 2022
İmsak 03:58
Güneş 05:43
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:18
Yatsı 21:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 35 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 35 29
17°
açık