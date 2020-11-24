Varyant yolu yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Varyant yolunun 400 metrelik bölümünde yenileme çalışması yapacak. Yol, 25 Kasım Çarşamba ile 29 Kasım Pazar günü arasında otobüs ve araç trafiğine kapalı olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 1955 yılında açılan ve geçmişten günümüze kentin simgelerinden biri olma özelliğini taşıyan Varyant yolunun bir bölümünde yenileme çalışması yapacak. Varyant’ın İzmir Eğitim Diş Hastanesi ile Oyuncak Müzesi arasındaki 400 metrelik bölümünde İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden alınan izin doğrultusunda trafik yüküyle birlikte aşınan ve deforme olan Arnavut kaldırımı taşlar sökülerek asfalt serimi yapılacak. 25 Kasım Çarşamba günü başlayacak çalışmalar 29 Kasım Pazar günü tamamlanacak. Bu süre zarfında ESHOT otobüsleri İkiçeşmelik Caddesi’nden sefer yapacak. Eşrefpaşa yönünden gelen araçlar da İkiçeşmelik Caddesi’ni kullanacak. Halilrıfat Paşa yönüne gitmek isteyenler ise Birleşmiş Milletler Caddesi’nden devam edip Halil Rıfat Paşa Caddesi’ne çıkabilecek. Varyant yolu 30 Kasım Pazartesi günü araç trafiğine açılacak.