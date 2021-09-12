Urla’nın kurtuluşunun 99. yılı coşkuyla kutlandı

İzmir’in Urla ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı coşku ile kutlandı.

Saat 10.30’da kortej yürüyüşü ile başlayan kutlama etkinlikleri, Urla Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk büstüne çelenk koyulması ile devam etti. İstiklal Marşı’nın okunması ve şehitler için yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ardından şiirler okunarak, halk oyunları gösterileri yapıldı.

Kurtuluş etkinliklerine Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, Garnizon Komutanı Albay Osman Altun, Urla Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili Çağrı Başaran Oğuz, siyasi parti, sivil toplum örgütleri başkan ve yöneticileri, Urlalı vatandaşlar katıldı. Rahvan Atçılar Kulübü’nün atları da Türk bayrakları ile süslenerek kortejde yer aldı.