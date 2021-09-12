banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Fener Sivas'a takıldı
Fener Sivas'a takıldı
13 goril Covid-19'a yakalandı
13 goril Covid-19'a yakalandı
Twitter’dan ‘troll’ hamlesi: Bot hesaplar ifşa edilecek
Twitter’dan ‘troll’ hamlesi: Bot hesaplar ifşa edilecek

Urla’nın kurtuluşunun 99. yılı coşkuyla kutlandı

İzmir’in Urla ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı coşku ile kutlandı.

İZMİR 12.09.2021, 16:22
Urla’nın kurtuluşunun 99. yılı coşkuyla kutlandı

İzmir’in Urla ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı coşku ile kutlandı.


Saat 10.30’da kortej yürüyüşü ile başlayan kutlama etkinlikleri, Urla Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk büstüne çelenk koyulması ile devam etti. İstiklal Marşı’nın okunması ve şehitler için yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ardından şiirler okunarak, halk oyunları gösterileri yapıldı.


Kurtuluş etkinliklerine Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, Garnizon Komutanı Albay Osman Altun, Urla Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili Çağrı Başaran Oğuz, siyasi parti, sivil toplum örgütleri başkan ve yöneticileri, Urlalı vatandaşlar katıldı. Rahvan Atçılar Kulübü’nün atları da Türk bayrakları ile süslenerek kortejde yer aldı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Fenerbahçe 4 10
3. Konyaspor 4 10
4. Trabzonspor 3 9
5. Hatayspor 4 7
6. Karagümrük 4 7
7. Galatasaray 3 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Kasımpaşa 4 5
12. Antalyaspor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Bandırmaspor 4 6
8. Adanaspor 4 5
9. Ankara Keçiörengücü 3 4
10. Kocaelispor 4 4
11. Samsunspor 2 3
12. İstanbulspor 3 3
13. Boluspor 3 3
14. Balıkesirspor 2 3
15. Denizlispor 4 3
16. Menemenspor 4 3
17. Bursaspor 3 1
18. Altınordu 3 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Man City 4 9
4. Brighton 4 9
5. Tottenham 4 9
6. West Ham 4 8
7. Liverpool 3 7
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 3 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Valencia 4 10
2. Atletico Madrid 4 10
3. Athletic Bilbao 4 8
4. Real Madrid 3 7
5. Sevilla 3 7
6. Barcelona 3 7
7. Mallorca 4 7
8. Real Sociedad 3 6
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Cádiz 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0