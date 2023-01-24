Ankara’da evinin önünde uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 30. yılında İzmir’in Selçuk ilçesinde anıldı.

Ankara’da evinin önünde 1993 yılında uğradığı bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, Selçuk’ta anıldı. Selçuk Belediyesi Hizmet Binası önünden Uğur Mumcu heykeline kadar yürüyen katılımcılar, heykele karanfil bıraktı. Düzenlenen anma programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşma yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması gerektiğinin altını çizerek, “Her yıl acılarımızı paylaşıyoruz. Ama bu sene fark ettiniz mi bilmiyorum gençlerle bir yürüyüş yaptık. Meşaleleri tuttu o gençler. O gençler Uğur Mumcu’nun hiçbir yazısını canlı canlı okuyamadılar. Onlar bugünlere ve geleceğe ışık tutmuştu. Onların tuttuğu ışığı aydınlatıp bundan sonraki geleceğe emanet edebilmek bizlerin elinde. Aydınlık fikirleri daha fazlasıyla yüceltmek ve sonuna kadar gerçek Atatürkçülüğü anlayabilmeyi, uygulayabilmeyi, sadece ‘Ben Atatürkçüyüm’ diyerek değil o devrimleri yaşamak için çaba sarf etmek zorundayız. Meşaleleri elinde tutan gençlere meşale olmak adına yerine getirmek zorundayız. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından müzik dinletisiyle Uğur Mumcu anma etkinliği devam etti.