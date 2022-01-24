Uğur Mumcu Aliağa ve Çiğli’de programlarla anıldı

Bombalı suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, İzmir’in Çiğli ve Aliağa ilçelerindeki programlarla anıldı.

24 Ocak 1993’te, evinin önünde bombalı saldırıya uğrayan gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’nun ölümünün üzerinden 29 yıl geçti. Mumcu için, tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de çeşitli anma programları düzenlendi.

Uğur Mumcu Çiğli’de unutulmadı

Çiğli Belediyesi, gazeteci yazar Uğur Mumcu’yu vefatının 29. yıl dönümünde Uğur Mumcu Mahallesi’nde düzenlediği etkinliklerle andı.

Törene; CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ve yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti Çiğli İlçe Başkanı Özgür Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Demir Sal ve yönetimi ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernekler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Tören, günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmalar ile başladı.

Başkan Gümrükçü: "Uğur Mumcu 29 yıldır yüreklerimizde kanamaya devam eden bir yara"

Törende konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Bugün ülkemizin en önemli araştırmacı gazetecilerinden Uğur Mumcu’nun şehit edildiği gün. Uğur Mumcu 29 yıldır yüreklerimizde kanamaya devam eden bir yara. Unutmadığımız, unutmayacağımız ve unutturmayacağımız büyük bir değer. Burada olan herkes aslında gösteriyor ki; Uğur Mumcu’yu öldürerek tüketmeye çalışanlar hedefine ulaşamamışlar. Hep birlikte Atatürkçülüğü yaşatmaya ve aydınlatmaya devam ediyoruz. Gençlere tavsiyem Uğur Mumcu’nun kitaplarını ve yazılarını okusunlar. Uğur Mumcu’yu okumadan ülkemizin dününü, bugününü ve geleceğini anlayamayız. Cumhuriyete ve değerlerine sıkı sıkıya sahip çıkan bu aydınlık kentte belediye başkanlığı yapmaktan onur duyuyorum. Ülkemizde karanlığa karşı verilen mücadelede birer Uğur Mumcu gibi, etle tırnak gibi mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şiir dinletisi ve tiyatro gösterimi yapıldı. Anma etkinlikleri, tören alanında bulunan Uğur Mumcu büstüne karanfil bırakılarak tamamlandı.

Aliağa’da da programlar vardı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aliağa Şubesi de kentte bir anma programı düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda kişi katıldı. Aliağa Uğur Mumcu Parkı’ndaki törende konuşmalar yapılarak usta gazeteci anıldı. Tören sonrası etkinliğe katılanlar, Mumcu’nun anısına Uğur Mumcu Parkı’ndaki büste karanfiller bıraktı.

Anma programına; ADD Aliağa Şubesi Başkanı Suat Kıvılcım, CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, İYİ Parti Aliağa Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Osman Moğulkoç, Emekli-Sen Başkanı Sabahattin Yeşiltepe, CHP gençlik ve kadın kolları, Alevi Kültür Derneğinden üyeler, Eğitim-İş Sendikası Aliağa Şubesi yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.