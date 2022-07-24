Uğur Aslan Aliağa’da gönülleri fethetti

Aliağa Belediyesi ve Türkiye SOCAR iş birliğinde düzenlenen ‘Aliağa Sanat Günleri’nin 4. hafta konuğu sinema oyuncusu ve müzisyen Uğur Aslan oldu. ‘Afara Bir Arabesk Müzikali’ isimli programıyla 2 gün üst üste Aliağa’da sahne alan sevilen sanatçı; şarkılarıyla, türküleriyle, şiirleriyle, hikâyeleriyle, esprili dili ve muhteşem sahne performansıyla Aliağalı sanatseverleri kendine hayran bıraktı.

‘Aliağa Sanat Günleri’nde 4. hafta heyecanı Helvacı’da ‘Müslüm’ filmiyle başladı. Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenen ‘Keloğlan’ çocuk tiyatrosu miniklere eğlenceli saatler yaşatırken Avcı Ramadan Alanı’nda ‘Kurtuluş Hattı’ isimli film sinemaseverlerle buluştu. Aliağa’da küçükten büyüğe her yaştan insanı sanatla buluşturan ‘Aliağa Sanat Günleri’nin finalini Uğur Aslan yaptı. ‘Afara Bir Arabesk Müzikali’ isimli programı ile ilk gün Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Uğur Aslan’ın keyifli sohbetini ve şarkılarını dinlemek isteyen binlerce Aliağalı, açıkhava tiyatrosunu tıklım tıklım doldurdu. Sahnede, bir döneme damga vurmuş arabesk şarkıları, kendi hayat hikayesiyle harmanlayarak söyleyen Uğur Aslan, gönülleri fethetti. Kendi hayat hikayesini kimi zaman duygusal kimi zaman esprili bir dille anlatan Uğur Aslan’ın şarkılarına müzikseverler hep birlikte eşlik etti.

Başkan Acar, Uğur Aslan’ı fahri Aliağalı ilan etti

Uğur Aslan’ın ikinci programı ise Aliağalıların yoğun ilgisi nedeniyle Avcı Ramadan Alanı’nda gerçekleştirildi. Konser öncesi alana binlerce müziksever akın ederken sevilen sanatçı sahneye alkışlar eşliğinde çıktı. Seslendirdiği farklı türden parçalarla muhteşem bir sahne performansına imza atan Uğur Aslan’a 11 kişilik orkestra ekibi eşlik etti. Konserin son bölümünde davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ‘Aliağa Sanat Günleri’ne katılımlarından dolayı Uğur Aslan’a teşekkür ederek sevilen sanatçıya Aliağalı üretici kadınlar tarafından el emeği ile hazırlanan tarihi helvacı kilimi hediye etti. Başkan Serkan Acar, “Sanata ve sanatçıya her daim sahip çıkan, her şeyin en güzeline layık olan ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan tüm Aliağalılara çok teşekkür ediyorum” dedi. Uğur Aslan’ın Aliağalı sanatseverler tarafından çok sevildiğini de ifade eden Başkan Serkan Acar, Uğur Aslan’ı fahri Aliağalı ilan etti. Aliağa’nın buram buram Anadolu kokan, enerjisi çok yüksek bir şehir olduğunu belirten Uğur Aslan ise, “O kadar kıymetli bir servete sahipsiniz ki dilerim bu bağınız hiçbir zaman kopmaz” dedi.