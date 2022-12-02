Türk sanatçıya uluslararası saygın ödül

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Füsun Köksal İncirlioğlu, uluslararası Mario Merz Vakfı Ödülünde müzik kategorisinde birinci olarak Türkiye’ye gurur yaşattı.

Mario Merz Vakfı tarafından, iki yılda bir kez görsel sanatlar ve müzik alanında verilen uluslararası Mario Merz Ödülüne 2020 senesinde aday gösterilen ve 2021 yılında finalist olarak seçilen Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Füsun Köksal İncirlioğlu, müzik kategorisinde birinci oldu.

Almanya, İran, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Türkiye’den finale kalan beş bestecinin eserleri İtalya’nın Palermo kentindeki Teatro Massimo’da Wadi Ensemble tarafından icra edildikten sonra Doç. Dr. İncirlioğlu’nun ’Quelle’d Over’ adlı eseri, uluslararası prestijli Mario Merz Ödülüne layık görüldü. Yarışmada, Keman Virtüözü ve Besteci Helena Winckelman, Hochschule für Musik, Freiburg Oda Müziği Profesörü Diego Chenna, Çello Sanatçısı ve Besteci Thomas Demenga ve Besteci ve Orkestra Direktörü Willy Merz’den oluşan jüri ile açık oylama yapıldı. Jüri, Köksal’ın eseri ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Füsun Köksal’ın eserinde yoğun ve etkili bir dramaturjinin dağınık bir lirizmle birleştiği görülüyor. Şiddetli duygusal ve sesli geçişlerle gelişen parça, enstrümanların dinamiklerindeki ilginç gelişim sayesinde başarılı ve belirgin bir biçimsel düzenleme bulmayı başarıyor."

Ödülle ilgili duygularını ifade eden Doç. Dr. Füsun Köksal İncirlioğlu, "Finalistler konserinde icra edilen eserimin ismi Quelle’d Over. Eser büyük enstrüman topluluğu için yazıldı. Quelle kelimesi hem Almanca hem de İngilizcede anlam ifade eden bir kelime. Almanca’da ’kaynak’, İngilizce’de ise ’sınırlandırmak’ anlamına geliyor. Eser bu iki farklı olguyu müzik, ses ve ifade bağlamında 7 büyük bölme vasıtasıyla ilişkilendiriyor. Benim durumumda bestecilik aylar süren bir süreçle birlikte sonuçlanan disiplinli ve konsantre çalışma gerektiren zorlu ve genellikle maddi karşılığı olmayan bir iş. Bu zorlu çalışmanın prestijli bir ödül ile değerlendirilmiş olması beni çok mutlu etti" dedi.