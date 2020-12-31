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Türk Kızılayı Aliağalılardan destek bekliyor
Türk Kızılayı, yeni yılın ilk ayında Aliağa’da kan bağışı toplayacak.
İZMİR 31.12.2020, 10:11
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Türk Kızılayı, yeni yılın ilk ayında Aliağa’da kan bağışı toplayacak.
Korona virüs nedeniyle "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında 2006 yılında bu yana yürütülen projeleri iptal olan Türk Kızılayı, bölgede bulunan hastanelerin kan ve kan ürünü ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Covid-19 salgını döneminde okulların ve üniversitelerin kapalı olması nedeniyle kan bağışı toplayabilmek için İzmir ve ilçelerinde sadece meydan ve sabit merkezlerde hizmet veren Türk Kızılay Derneği İzmir Kan Bağış Merkezi, Aliağa Demokrasi Meydanı’nda 2-8-9-10-15-16-22-23-24-29-30 Ocak 2021 tarihlerinde saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında gönüllü vatandaşlardan kan bağışı toplayacak.
Türk Kızılayı, kan ihtiyacını karşılamaya devam ediyorTürk Kızılayı, 2006 yılında bugüne devam eden "Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında toplumun tüm kesimlerini kan bağışı konusunda duyarlı olmaya ve ulusal bir seferberlik başlatarak kan bağışında bulunmaya davet ediyor. Türkiye genelinde 18 bölge kan merkezi ve 67 kan bağışı merkezinde hizmet veren Türk Kızılayı, Türkiye’nin ihtiyacı olan 2,5 milyon ünite kan ve kan ürünü karşılamak adına faaliyetlerine devam ediyor. Türk Kızılay Derneği İzmir Kan Bağış Merkezi de tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında 2006 yılında bu yana yürütülen projelerinin iptal olmasına rağmen bölgede bulunan 94 hastanenin kan ve kan ürünü ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.
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