Turizm fuarında Bayraklı standına yoğun ilgi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 16’ncısı düzenlenen Uluslararası Turizm ve Ticaret Fuarına katılan Bayraklı Belediyesi, standıyla ilk günden ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 8-10 Aralık tarihleri arasında Gaziemir Fuar İzmir’de düzenlenen ‘Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresine katıldı. İzmir Sokakları bölümü A holünde ziyaretçilerini ağırlayan Bayraklı Belediyesi standı, fuarın ilk gününden katılımcıların ilgi odağı oldu. Birçok ülke ve Türkiye’nin çeşitli illerinden sektörün profesyonellerini ziyaretçilerle buluşturan fuarda; tarihi zenginlikleri, denizi ve ticari konumu ile İzmir’in kalbi Bayraklı’nın turizm potansiyeli tanıtılıyor. Bayraklı standında, kitapçıklar ve bilgilendirici broşürlerde dağıtılırken, belediyenin tesisleri ve vizyon projeleri de anlatılıyor; piyano, keman, halk oyunları gösterileri ziyaretçilerle buluşuyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Ticaret ve turizmin profesyonellerinin bir araya geldiği Türkiye’nin en önemli fuarlarından birinde Bayraklımızı tüm Türkiye’ye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcılara tanıtma fırsatı buluyoruz. Hazırladığımız broşürler ve kitapçıklarla belediye vizyon projelerimizin yanı sıra tarihi değerlerimizi, kültürel zenginliklerimizi ve turizm potansiyelimizi ziyaretçilerimize anlatıyoruz. Herkesi standımızda İzmir’in kalbi Bayraklı’yı keşfetmeye ve gezmeye davet ediyoruz” dedi.