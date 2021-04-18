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Tire’de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

İzmir’in Tire ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İZMİR 18.04.2021, 18:32
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Tire’de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

İzmir’in Tire ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Tire – Torbalı karayolunda Yeniçiftlik köyü yakınlarında meydana geldi. Tire istikametinden Torbalı istikametinde motosikletiyle seyir halinde olan Halil Akyol (65), yolun solunda bulunan akaryakıt istasyonuna girmek istedi. Bu esnada arkasından aynı yönde seyir halinde olan 35 AUR 653 plakalı otomobil, Akyol’un kullandığı motosiklete hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle birlikte yola savrulan talihsiz adam, ağır şekilde yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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