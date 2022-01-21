Tarihi Yıldız Sinemasına genç tasarım

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri, Basmane’de bulunan İzmir’in sinema tarihinde önemli yer tutan Yıldız Sinemasını sosyal, kültürel ve eğitimsel işlevlerle yeniden tasarladı.

Geçmiş yıllarda, ‘Yeniden İşlevlendirme Stüdyosu’ kapsamında, kente mal olmuş Elektrik Fabrikası, Alsancak Garı, Toprak Mahsulleri Ofisi Siloları, Tekel binaları gibi tarihi yapıları yeni işlevlerle tasarlayan Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, bu kez İzmir’de sinemanın en canlı dönemlerine tanıklık etmiş tarihi Yıldız Sinemasını yeniden tasarladı. RITM Araştırma ve Tasarım Grubu üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ, Dr. Öğretim Görevlisi Özge Başağaç, Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio ve Araştırma Görevlisi Özüm Karadağ tarafından yürütülen çalışmada öğrenciler, binayı; sosyal, kültürel ve eğitimsel işlevlerle yeniden tasarladı. Projeler, Selçuk Yaşar Kampüsü’ndeki sergide; Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, TARKEM ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerden oluşan konuklara, öğrenciler tarafından sunuldu. Konuklar, öğrenci sunumlarının ardından sergideki tasarımları inceledi.

Çağdaş tasarım stratejileriyle yeniden kullanılmasına için öneriler geliştirildi

Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ, “Yıldız Sineması; İzmir’de 1950’lerin sinema yapılarının ender örneklerinden biri. Temiz çizgileri, basit geometrik formu, açılı bant pencereleri, düz çatısı ve giriş saçağı ile İzmir’deki modern mimarlık mirasının karakteristik bir örneği. Yapının modernist sade tasarım dili, iç mekân tasarımında da sürdürülmüş. Öğrenciler, sinema yapısını sinema müzesi, kafe, eğitim alanları, dijital arşiv ve kütüphane gibi işlevlerle donatarak ve birbirinden farklı çağdaş tasarım stratejileri kullanarak yeniden tasarlanarak kullanılmasına ilişkin öneriler geliştirdi” dedi.

Yıldız sineması hakkında

1940’lı yıllarda açık hava sineması olarak inşa edilen Yıldız Sineması, 1957’de kapalı sinema olarak yeniden yapıldı ve kapılarını 22 Mart’ta Zeki Müren konseriyle açtı. Zamanın en iyi filmlerinin oynadığı, bin 800 koltuklu, üstü açılabilen büyük bir sinema olan Yıldız Sineması, film gösterimlerinin yanı sıra sihirbaz gösterileri, konserler, operetler, tiyatrolar gibi farklı sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptı. 1953 yılından 1988’e dek Türkiye’de sinemanın en canlı dönemlerine tanıklık etmiş, İzmir’in en büyük, en popüler ve kısmen açılır-kapanır tavanıyla dünyanın en ilginç sinema salonlarından olan Yıldız Sineması, sonrasında ise kapalı spor tesisleri olarak Basmane Gaziler Caddesi No: 40- 42’de fiziki varlığını sürdürdü.