banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Tüketici güven endeksi yüzde 6,2 arttı!
Tüketici güven endeksi yüzde 6,2 arttı!
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?

Tarihi Yıldız Sinemasına genç tasarım

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri, Basmane’de bulunan İzmir’in sinema tarihinde önemli yer tutan Yıldız Sinemasını sosyal, kültürel ve eğitimsel işlevlerle yeniden tasarladı.

İZMİR 21.01.2022, 10:48
Tarihi Yıldız Sinemasına genç tasarım

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri, Basmane’de bulunan İzmir’in sinema tarihinde önemli yer tutan Yıldız Sinemasını sosyal, kültürel ve eğitimsel işlevlerle yeniden tasarladı.

Geçmiş yıllarda, ‘Yeniden İşlevlendirme Stüdyosu’ kapsamında, kente mal olmuş Elektrik Fabrikası, Alsancak Garı, Toprak Mahsulleri Ofisi Siloları, Tekel binaları gibi tarihi yapıları yeni işlevlerle tasarlayan Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, bu kez İzmir’de sinemanın en canlı dönemlerine tanıklık etmiş tarihi Yıldız Sinemasını yeniden tasarladı. RITM Araştırma ve Tasarım Grubu üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ, Dr. Öğretim Görevlisi Özge Başağaç, Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio ve Araştırma Görevlisi Özüm Karadağ tarafından yürütülen çalışmada öğrenciler, binayı; sosyal, kültürel ve eğitimsel işlevlerle yeniden tasarladı. Projeler, Selçuk Yaşar Kampüsü’ndeki sergide; Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, TARKEM ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerden oluşan konuklara, öğrenciler tarafından sunuldu. Konuklar, öğrenci sunumlarının ardından sergideki tasarımları inceledi.

Çağdaş tasarım stratejileriyle yeniden kullanılmasına için öneriler geliştirildi

Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karabağ, “Yıldız Sineması; İzmir’de 1950’lerin sinema yapılarının ender örneklerinden biri. Temiz çizgileri, basit geometrik formu, açılı bant pencereleri, düz çatısı ve giriş saçağı ile İzmir’deki modern mimarlık mirasının karakteristik bir örneği. Yapının modernist sade tasarım dili, iç mekân tasarımında da sürdürülmüş. Öğrenciler, sinema yapısını sinema müzesi, kafe, eğitim alanları, dijital arşiv ve kütüphane gibi işlevlerle donatarak ve birbirinden farklı çağdaş tasarım stratejileri kullanarak yeniden tasarlanarak kullanılmasına ilişkin öneriler geliştirdi” dedi.

Yıldız sineması hakkında

1940’lı yıllarda açık hava sineması olarak inşa edilen Yıldız Sineması, 1957’de kapalı sinema olarak yeniden yapıldı ve kapılarını 22 Mart’ta Zeki Müren konseriyle açtı. Zamanın en iyi filmlerinin oynadığı, bin 800 koltuklu, üstü açılabilen büyük bir sinema olan Yıldız Sineması, film gösterimlerinin yanı sıra sihirbaz gösterileri, konserler, operetler, tiyatrolar gibi farklı sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptı. 1953 yılından 1988’e dek Türkiye’de sinemanın en canlı dönemlerine tanıklık etmiş, İzmir’in en büyük, en popüler ve kısmen açılır-kapanır tavanıyla dünyanın en ilginç sinema salonlarından olan Yıldız Sineması, sonrasında ise kapalı spor tesisleri olarak Basmane Gaziler Caddesi No: 40- 42’de fiziki varlığını sürdürdü.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11