Tam Bana Göre Gençlik Festivalinde Bergama standına yoğun ilgi

Ankara’da, Başkent Millet Bahçesi’nde açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Tam Bana Göre Gençlik Festivali’nde Bergama Belediyesi stant açtı. Bergama Belediyesinin açılan standı ilgi gördü.

Bergama Belediyesi, Ankara’da açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Tam Bana Göre Gençlik Festivali’nde stant açtı. Başkent Millet Bahçesi’nde açılan stant, ziyaretçilerin ilgisini çekti. Standa gelen ziyaretçilere, Bergama anlatıldı. Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Herkesi standımıza bekliyoruz" dedi.

9 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek olan festivalde; konserler, tiyatro, sinema ve e-spor etkinlikleri gerçekleştirilecek. Birçok il ve ilçe belediyelerin stantlarının yer aldığı festivalde, Ferhat Göçer, Ziynet Sali, İkilem, Murat Dalkılıç, Derya Uluğ, Pamela ve Ümit Besen sahne alacak. Geçen yıl 2 milyon ziyaretçisi olan festivale bu yıl 3 milyon kişinin katılması bekleniyor.