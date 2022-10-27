“Siber Güvenlik Girişimcilik Programı” ile fikirler desteklenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesinin siber güvenlik alanında teknoloji tabanlı projeler geliştirmek, ticari zekası ve farkındalığı yüksek genç girişimcileri destekleyerek İzmir ekonomisine katkı sağlamak amacıyla başlattığı “Siber Güvenlik Girişimcilik Programı” sonuçlandı. Yaşar Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilimpark iş birliğiyle düzenlenen programda, 5 girişimcinin iş fikri desteklenmeye layık görüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Egemenlik Evinde düzenlenen törende, girişimcilerle bir araya geldi. Projenin fikir sahibi olan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bulunan Sezen Uysal da programa çevrim içi olarak bağlandı.

“İzmir’de etkin bir siber güvenlik ekosistemi oluşturulacak”

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bu programla, siber güvenlik ürünlerinin ve teknolojilerinin kamuda kullanımını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başkan Soyer, Türkiye’de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bu projeyle, genç girişimcilere mentörlük desteğinin yanı sıra yatırımcılara ve yurt dışı pazarına erişim olanakları sunacaklarını da ifade etti. Böylelikle kurumlar için İzmir’de etkin bir siber güvenlik ekosistemi oluşturacaklarının altını çizen Soyer, “Genç girişimcilerimizin fikiriyle dünya pazarına açılmasına destek veriyoruz. Hepinize İzmir’de daha güvenli bir siber ekosistem kurma hedefimize sunduğu destek için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

“Lütfen kimse bu eşsiz toprakları bırakıp bir yere gitmesin”

Konuşmasında gençlere de seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Lütfen kimse bu eşsiz toprakları bırakıp bir yere gitmesin. Sizler bizim kıymetlimizsiniz. Bu vatanın biricik evlatlarısınız. Hepimiz vatanımıza birlikte sahip çıkacağız. Göreceksiniz bu zor günler gelip geçecek. Bu ülkenin geleceğini hep birlikte, güle oynaya ve aşkla inşa edeceğiz. Yeter ki umuda sırtımızı çevirmeyelim” diye konuştu.