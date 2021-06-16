Selçuk’ta müzik kursları yeniden başlıyor

Selçuk Belediyesi, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde yüz yüze müzik kurslarının yeniden başlayacağını bildirdi.

Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde yüz yüze eğitim yeniden başlıyor. Gitar, klarnet, bağlama, keman, piyano, çello, bateri, erbane, bendir, darbuka, cajon, orf eğitimi, ritim terapi ve perküsyon dallarında açılacak kurslara 7 yaş ve üzeri çocuklar ücretsiz olarak katılabilecek.

7 yaş ve üzeri çocuklar için yüz yüze düzenlenecek olan kursların başvuruları, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’ne yapılacak. Yine kursla ilgili bilgiye 0232 892 17 20 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.