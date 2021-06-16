banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kurtlar Vadisi'nin çekildiği Sözbir Otel neden mahkemelik oldu?
Kurtlar Vadisi'nin çekildiği Sözbir Otel neden mahkemelik oldu?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti
Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti
FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Selçuk’ta müzik kursları yeniden başlıyor

Selçuk Belediyesi, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde yüz yüze müzik kurslarının yeniden başlayacağını bildirdi.

İZMİR 16.06.2021, 14:30
Selçuk’ta müzik kursları yeniden başlıyor

Selçuk Belediyesi, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde yüz yüze müzik kurslarının yeniden başlayacağını bildirdi.

Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde yüz yüze eğitim yeniden başlıyor. Gitar, klarnet, bağlama, keman, piyano, çello, bateri, erbane, bendir, darbuka, cajon, orf eğitimi, ritim terapi ve perküsyon dallarında açılacak kurslara 7 yaş ve üzeri çocuklar ücretsiz olarak katılabilecek.

7 yaş ve üzeri çocuklar için yüz yüze düzenlenecek olan kursların başvuruları, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’ne yapılacak. Yine kursla ilgili bilgiye 0232 892 17 20 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
parçalı bulutlu
banner493