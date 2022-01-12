Selçuk’ta doğa dostu verimli tarımsal üretim buluşması

Selçuk’ta düşük maliyetli doğa dostu yöntemlerle verimli üretimin yolları paneli gerçekleştirilecek.

Türkiye’de tarım eğitiminin 176. yılı etkinlikleri kapsamında, Selçuk Belediyesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri İzmir Şubesi işbirliğinde Efes Tarlası Yaşam Köyünde “Düşük Maliyetli Doğa Dostu Yöntemlerle Verimli Üretimin Yolları” paneli düzenlenecek.

13 Ocak Perşembe günü saat 13.30’da Efes Tarlası Yaşam Köyünde düzenlenecek panele, Prof. Dr. Tayfun Özkaya, ziraat mühendisi Mehmet Pakkaner, ziraat mühendisi Şükrü Ercan ve doğal yöntemleri deneyimleyen üretici Ogün Acar konuşmacı olarak katılacak.

Girdi maliyetlerinin katlanarak arttığı bir dönemde, üretmeye devam etmek isteyen çitçilerin yaşadıkları zorlukları hafifletebilecek düşük maliyetli doğa dostu verimli tarımsal üretim yolları, aynı zamanda gıda güvenliğinin ve gıda güvencesinin sağlanması için de alternatif çözümler sunulacak. Başta zeytin, şeftali, nar, mandalina ve ayva gibi meyveler olmak üzere pek çok tarımsal ürünün yetiştiriciliğinin yapıldığı bir tarım kenti olan Selçuk’taki çiftçilerin güncel sorun ve ihtiyaçlarının da konuşulacağı panele üreticilerin yoğun katılımı bekleniyor.