Selçuk’ta 2 bin 500 ton atık geri dönüştürülecek

Selçuk Belediyesi, ambalaj atıklarının kaynağında toplanarak geri kazandırılması amacıyla bir firma ile üç yıllık sözleşme imzaladı. İmzalanan sözleşmeyle, 3 yılda 2 bin 500 ton geri dönüştürebilir atığın toplanması hedefleniyor.

Selçuk Belediyesi, sosyal yaşam kartı Efeslim Kart ile vatandaşların evlerinden geri dönüştürülebilir atıkları toplamaya devam ediyor. Diğer yandan kent içerisinde yer alan; otel, restoran, cafe gibi işletmelerden de geri dönüştürebilir atıklar toplanıyor. Her iki yoldan toplanan atıklar, yapılan sözleşme ile türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılacak.

Katı atıklar içerisinde önemli bir yer tutan cam, plastik, metal, kâğıt-karton gibi ambalaj atıkları her mahalleye, iş yerlerine, kurumlara, toplu yaşam alanlarına yerleştirilecek konteynerlerle ve evlerden yapılacak toplama sistemi ile toplanarak geri dönüşüm tesislerine ulaştırılacak.

Selçuk Belediyesi, geri dönüştürebilir ambalaj atıklarını toplayarak çevre dostu bir adım atmanın yanı sıra, Efeslim Kart ile toplanan atıklarla eğitime de destek oluyor.