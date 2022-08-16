Selçuklu yeni üniversitelilerin ilk harçlıkları belediyeden

Selçuk Belediyesi, ilçede ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan gençlere ilk harçlıklarını verecek.

Eğitime desteğini sürdüren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, üniversiteler açılırken de ilçede yaşayan öğrencileri de unutmadı. Bu yıl yükseköğrenim hayatına başlayan öğrencilerin ilk harçlıkları Selçuk Belediyesi tarafından ödenecek.

Başkan Ceritoğlu Sengel, konu ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından, “Üniversite sınavı kazanarak yükseköğrenim hayatına başlayacak gençlerimizi tebrik ediyoruz. Gençler yolunuz açık olsun. İlk cep harçlığınız da bizden olsun” notuyla bir paylaşım yaptı.

Selçuk Belediyesi’nin yükseköğrenime başlayan gençlere sunduğu harçlık desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin okul kayıt belgesi, kimlik, ikametgah ve IBAN numaraları ile Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.