Radikal Okullarında mezuniyet heyecanı

Özel Bornova Radikal Ortaokulu ve Anadolu Lisesi 2020-2021 mezunları, zorlu geçen bir eğitim öğretim dönemi sonunda diplomalarını aldı.

Özel Bornova Radikal Ortaokulu ve Anadolu Lisesinde 2020-2021 mezunları için okulun bahçesinde tören düzenlendi. Törende öğrenciler, zorlu geçen bir eğitim öğretim dönemi sonunda diplomalarını aldı. Törene, kurucu Erdal Avcı’nın yanında tüm okul öğretmenleri, idari kadro ve personel de katıldı. Törenin açılış konuşmasını, ortaokul müdürü Duygu Katı ve Radikal Okulları Genel Müdürü Melih Topaloğlu yaptı. Topaloğlu, Radikal Okullarının her zaman olduğu gibi 20 yıllık deneyimiyle gelecekte de nitelikli bireyler yetiştirmeyi sürdüreceğini, öğrencilerine bundan sonraki başta eğitim-öğretim hayatları olmak üzere tüm girişimlerinde ve çalışmalarında başarılar dilediklerini belirtti. Topaloğlu, bilgi ve erdem ile süsledikleri bir nesli daha uğurladıklarını, başarılarını ve bilgilerini sadece kitaplardan kazanmadıklarını, öğrencilerine alanlarında her türlü bilgi ve deneyimi aktararak başarıya taşıyan, anlayışla ve sevgiyle yaklaşan saygıdeğer hocalara teşekkür ettiklerini kaydetti. Pandemi sebebiyle zor bir seneyi hep birlikte atlattıklarını kaydeden Topaloğlu, öğrencilerinin Radikal öğrencilerine yakışır şekilde çabaladıklarını, bu çabalarının meyvelerini alacaklarını, ülkesini seven, insana, hayvana, doğaya değer veren bireyler olarak öğrencilerini mezun etmenin büyük gururunu taşıdıklarını ifade etti.