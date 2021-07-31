Radikal Eğitim Kurumları’ndan LGS’de dereceye giren öğrencilere burs

Radikal Eğitim Kurumları, Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) dereceye giren 121 öğrencisine burs desteği veriyor. Radikal Okulları Genel Müdürü Melih Topaloğlu, eğitimden kazandıklarını eğitime harcadıklarını belirterek, "LGS’de toplamda 121 öğrencimiz ile İzmir’in en başarılı kurumu olduk. Yüzde 98 yerleştirme oranıyla 56 öğrenciyi fen lisesine, 192 öğrenciyi ise nitelikli okullara yerleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

20 yıllık tecrübesiyle Türkiye’nin öncü eğitim kurumları arasında bulunan Radikal Eğitim Kurumları’nda eğitim gören 121 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) dereceye girme başarısı gösterdi. Öğrencilerden 21’i yüzde 1’lik, 53’ü yüzde 3’lük, 47’si ise yüzde 5’lik dilime girdi. İlk kez geçtiğimiz yıl dereceye giren 79 öğrenciye burs desteği veren Radikal Eğitim Kurumları, bu uygulamayı bu sene de sürdürüyor. Uygulama kapsamında Bornova Kampüsü’nde 121 öğrenci için program düzenlendi. Programda öğrencilere madalyalar verilirken, okul müdürlerine de plaket takdimi yapıldı.

Yüzde 98 yerleştirme oranı

Programda konuşan Radikal Okulları Genel Müdürü Melih Topaloğlu, 2002 yılından bu yana eğitimden kazandıklarını eğitime harcadıklarını belirterek, "İzmir’de 12, Türkiye genelinde 18 şubemiz ile hizmet vermekteyiz. Bugün çocuklarınızın başarısı ile gururlanmak ve onların sevinçlerine ortak olmak için bir aradayız. LGS’de toplamda 121 öğrencimiz ile İzmir’in en başarılı kurumu olduk. Yüzde 98 yerleştirme oranıyla 56 öğrenciyi fen lisesine, 192 öğrenciyi ise nitelikli okullara yerleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Türkiye’nin en iyi eğitim kurumu olduk"

Melih Topaloğlu, lise eğitiminin, eğitim sürecinin en kritik dönemi olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızın yeteneklerine uygun mesleklere yönlendirmek ve hayallerindeki seçkin üniversitelerin seçkin bölümlerini kazanmalarını sağlayan eğitim ’Lise’ eğitimidir. Radikal Eğitim Kurumları olarak 2021 YKS’de (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) okullarımızdan, Türkiye 9.’luğu, Türkiye 11.’liği, Türkiye 17.’liği, Türkiye 35.’liği, Türkiye 45.’liği, Türkiye 61.’liği Türkiye 83.’lüğü, Türkiye 88.’liği ve Türkiye 93.’lüğü başarılarını elde ettik. İlk 100 sırada 9 öğrenci ve 47 derece, ilk bin sırada 24 öğrenci ve 52 derece, ilk 2 bin sırada 32 öğrenci ve 87 derece, ilk 5 bin sırada 59 öğrenci ve 113 derece ile Türkiye’nin en iyi eğitim kurumu olduk. Lise tercihlerinizde Radikal Anadolu Liselerimizin Buca ve Bornova Kampüslerinin müdürleriyle sizleri görüşmeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.